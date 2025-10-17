Брод сравнил Латвию с фашистской Германией из-за высылки россиян

Политику современных латвийских властей по депортации русских можно сравнить с немецким фашизмом. России стоит принять ответные меры. Об этом сообщил член совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Александр Брод.

«Депортации носят уже не единичный характер, можно провести печальные аналогии с фашисткой Германией, когда в 30-е годы выдавливали всех неугодных. Вначале по политическим мотивам, потом — расово неполноценных, потом перешли к созданию гетто и концлагерей. И в современной Латвии неоднократно на самом высоком уровне звучали заявления о том, что необходимо создавать русские гетто», — сказал Брод.

Он отметил, что России необходимо принять ответные меры политического и экономического характера в отношении Латвии. Стоит также оказать правовую поддержку высланным из прибалтийской страны россиянам.

Латвийские власти ранее озвучили намерение депортировать 841 человека. Рига заявила, что они якобы не смогли подтвердить свое знание латышского языка и не прошли обязательную проверку служб безопасности.