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В Великобритании предупредили об угрозе войны из-за дефицита вооружений

Бывший начальник генерального штаба британских вооруженных сил Патрик Сандерс предупредил об угрозе войны через пять лет из-за дефицита вооружений, пишет РИА Новости .

Бывший военный считает, что Россия усилится после окончания конфликта на Украине. Китай может начать вторжение на Тайвань.

«Лучший способ избежать этого — обеспечить нашу готовность к борьбе, способность сдерживать и предотвращать эти конфликты в этом десятилетии», — цитирует слова генерала агентство со ссылкой на публикацию в газете Telegraph.

Экс-начальник генштаба подчеркнул, что Лондон исчерпал свои запасы вооружений из-за военной помощи Киеву.

Ранее британский военный эксперт Стюарт Кроуфорд заявил, что Великобритания продержится против России две недели в военном противостоянии.