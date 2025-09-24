Британский военный дипломат получил аккредитацию при Минобороны Беларуси

сегодня в 19:14

Британский военный атташе заявил об интересе восстановить контакты с Минском

Военного дипломата из Великобритании Уильяма Джорджа аккредитовали при Минобороны Белоруссии. Он заявил об интересе восстановить контакты с Минском по военной линии, сообщает РИА Новости .

Аккредитацию получил атташе по вопросам обороны при посольстве Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии.

Стороны обсудили вопросы двусторонних контактов, опираясь на нынешние реалии. Встреча состоялась в департаменте международного военного сотрудничества.

Ранее состоялась встреча президента Беларуси Александра Лукашенко с северокорейским руководителем Ким Чен Ыном. Он пригласил белорусского лидера посетить КНДР в удобный для него период.

