Британский военный дипломат получил аккредитацию при Минобороны Беларуси
Британский военный атташе заявил об интересе восстановить контакты с Минском
Военного дипломата из Великобритании Уильяма Джорджа аккредитовали при Минобороны Белоруссии. Он заявил об интересе восстановить контакты с Минском по военной линии, сообщает РИА Новости.
Аккредитацию получил атташе по вопросам обороны при посольстве Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии.
Стороны обсудили вопросы двусторонних контактов, опираясь на нынешние реалии. Встреча состоялась в департаменте международного военного сотрудничества.
