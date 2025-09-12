Британский принц Гарри приехал в Киев

Британский принц Гарри приехал в столицу Украины Киев. Он планирует обсудить с местными властями восстановление военных, которые получили ранения, сообщает газета «Известия» .

Во время поездки принц Гарри совместно с членами команды поделился будущими инициативами по помощи раненым украинским солдатам.

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский тоже приехал в Киев. Об этом рассказал глава МИД Украины Андрей Сибига.

В апреле принц Гарри ездил в больницу во Львовской области. Там лечились раненые солдаты ВСУ.

Принц Гарри вместе с женой-американкой Меган Маркл в январе 2020 года отказались от роли старших членов британской королевской семьи. Они не могут на официальном уровне представлять монарха во время визитов, выполнять различные церемониальные обязанности и использовать титул их высочеств. Семья живет в Санта-Барбаре, Калифорнии, Соединенных Штатах. У них есть сын Арчи и дочь Лилибет Диана.