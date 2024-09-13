Глава британской политической партии «Наследие» Дэвид Куртен в соцсети Х заявил, что конфликт на Украине нужно прекратить. Об этом сообщает Газета.ru .

Политику из Соединенного Королевства не понравились слова президента РФ Владимира Путина о последствиях участия стран Североатлантического альянса в украинском конфликте. Куртен считает, что НАТО нужно начать искать способы деэскалации украинского конфликта и перестать проявлять недружелюбие по отношению к России.

Российский лидер заявлял, что ВСУ не могут атаковать территорию РФ без помощи со стороны НАТО. Именно западные спутники используются для корректировки ударов.

Ранее Путин отметил, что, если Запад разрешит Украине атаковать объекты на территории РФ с помощью дальнобойных ракет, это будет означать прямое участие США и НАТО в конфликте. В этой ситуации России предстоит принимать решения, основываясь на угрозах, которые будут созданы.