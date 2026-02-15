сегодня в 12:58

Юрист из Великобритании Адриэль Касонта в разговоре с RT сказал, что считает личные выпады президента Украины Владимира Зеленского против премьер-министра Венгрии Виктора Орбана неуместными и детскими.

По словам юриста, глава киевского режима пытается использовать на публичных платформах приемы из собственного комедийного прошлого.

Зеленский и поддерживающие его лидеры стран ЕС ведут себя безрассудно. Такие действия могут спровоцировать Венгрию на выход из экономического блока, отметил он.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что страна не будет отправлять военных на Украину. Это означало бы вооруженный конфликт с Россией.

