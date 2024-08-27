Британский эксперт заявил о большом ущербе энергосистеме Украины от ударов ВС РФ

сегодня в 14:04

Британский эксперт Александр Меркурис заявил, что массированные удары Вооруженных сил России по Украине наносят серьезный ущерб энергетической системе и военно-промышленному комплексу этой страны, сообщает Газета.ru .

«Подобные атаки… наносят огромный ущерб всей украинской военной и энергетической системе», — отметил Меркурис в своем блоге на YouTube.

Эксперт считает, что Украине предстоит пережить еще не одну атаку, подобную той, которая была проведена российскими войсками накануне.

Ночью и утром 26 августа Россия нанесла массированный ракетно-дронный удар по энергетической инфраструктуре Украины. В результате этого по всей стране наблюдаются перебои со светом и водой, нарушена работа железных дорог, а также повреждена Киевская ГЭС.

Президент Украины Владимир Зеленский пригрозил России ответом на эту масштабную атаку.