Британский аналитик Меркурис уверен, что Запад не сможет поменять отношение к РФ

Британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала The Duran заявил, что в странах Запада до сих пор верят в старые стереотипы о РФ. Однако они уже долгие годы не соответствуют действительности, сообщает RT .

В период с 1980 по 1990 годы на Западе решили, что Россия — «бензоколонка», которая лишь притворяется государством. При этом руководство других стран не может поверить, что это не так.

Меркурис напомнил, что прогнозы о крахе экономики РФ из-за санкций не сбылись.

Ранее Меркурис сказал, что Соединенные Штаты планируют исключить Евросоюз и Украину из процедуры переговоров.