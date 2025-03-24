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Британские военные обвинили премьер-министра правительства страны Кира Стармера в театрализации военной помощи Украине, сообщает РИА Новости со ссылкой на издание Telegraph.

«Нет никаких определенных конечных военных состояний или предположений военно-стратегического планирования. Это все политический театр», — сказал эксперт в беседе с изданием.

Он подчеркнул, что Стармер поторопился с планами о направлении войск на Украину, «не поняв, о чем говорит». Поэтому эта тема постепенно уходит из политической повестки.

Ранее Стармер совместно с президентом Франции Эммануэлем Макроном предложил план о миротворческой миссии на Украине.