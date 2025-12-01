Британские ВМС сообщили о слежении за российской подлодкой в Ла-Манше

Британские военно-морские силы заявили о проведении трехдневной операции по слежению за российской подводной лодкой в акватории Ла-Манша, сообщает газета «Известия» .

По сообщению командования, вертолет Merlin и танкер снабжения Tidesurge наблюдали за подлодкой «Краснодар» и сопровождавшим ее буксиром «Алтай» во время их перехода из Северного моря через пролив Дувр в западном направлении.

В ВМС Великобритании отметили, что экипажи «были готовы приступить к противолодочным операциям», если бы субмарина ушла в глубину. При этом подчеркивается, что российская подлодка совершила транзит на поверхности, несмотря на сложные погодные условия.

Операция проводилась совместно с союзниками по НАТО. Комментариев от российских официальных лиц на данное заявление пока не поступало.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев с иронией отреагировал на критику со стороны французского президента Эммануэля Макрона в адрес США, предложив Вашингтону рассмотреть возможность направления двух субмарин к французским берегам. Это заявление было связано с обнародованной расшифровкой переговоров европейских лидеров, где прозвучали опасения относительно позиции США по украинскому урегулированию.

