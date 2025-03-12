Британские власти отзывают аккредитацию российского дипломата
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МИД Великобритании отозвал аккредитацию у сотрудника посольства России в Лондоне и жены российского дипломата, сообщает ТАСС.
Британские власти заявили, что такое решение было принято в ответ на «действия Москвы».
В опубликованном заявлении МИД Великобритании сказано, что ведомство вызвало к себе посла РФ. Оно сообщило ему, что осуждает меры, которые Москва приняла в отношении сотрудников британского посольства и членов их семей.
Именно в ответ на это Лондон предпринял «взаимную меру», которая заключается в отзыве аккредитации российского дипломата и супруги дипломата.
Ранее сотрудников посольства Великобритании в Москве заподозрили в шпионаже. Их лишили аккредитации и предписали им покинуть Россию в течение двух недель.