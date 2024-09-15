Британские экс-министры потребовали разрешить Украине бить вглубь РФ

Пять бывших английских чиновников призвали действующего премьер-министра страны Кира Стармера разрешить Украине использовать поставленные ракеты Storm Shadow для ударов вглубь России. Об этом сообщает радио Sputnik .

Как пишет The Times, речь идет об экс-министрах обороны Великобритании Гранте Шэппсе, Бене Уоллесе, Гэвине Уильямсоне, Пенни Мордонт и Лиаме Фоксе. Именно они обратились с такой просьбой к Киру Стармеру и призвали не ждать решения США по данному вопросу.

По информации газеты, указанные экс-министры были удивлены, что после проведенной встречи Кира Стармера и президента США Джо Байдена не было принято решение по этому вопросу.

Ранее СМИ писали, что встреча Байдена и Стармера прошла без заявлений про удары вглубь российской территории. При этом они отметили свою поддержку Украине.