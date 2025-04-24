Британские дипломаты призвали Киев скорректировать свою позицию по конфликту

По данным газеты The Telegraph, в ходе недавних переговоров в Лондоне британские дипломаты призвали представителей Киева скорректировать свою позицию по украинскому конфликту, чтобы она была ближе к позиции Соединенных Штатов, сообщает RT .

При этом издание подчеркнуло, что, несмотря на данный призыв, Лондон продолжает поддерживать позицию украинских властей.

«Хотя Великобритания поддерживает позицию Киева, дипломаты использовали встречи в Лондоне в среду, чтобы призвать украинцев приблизиться к предложению, представленному Вашингтоном», — отмечается в материале.

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