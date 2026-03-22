Британская атомная подлодка HMS Anson заняла позицию в Аравийском море

Атомная подводная лодка Великобритании HMS Anson прибыла на Ближний Восток и заняла место в Аравийском море, сообщает британское издание Daily Mail .

Шестого марта подлодка покинула австралийский порт Перт и заняла позицию в глубоких водах северной части Аравийского моря.

В статье говорится, что это может указывать на вероятность нападения британского флота на Иран, если ближневосточный конфликт обострится.

Британская субмарина оснащена наземными ракетами Tomahawk Block IV с дальностью удара до тысячи миль, а также тяжелыми торпедами Spearfish.

Ранее президент США Дональд Трамп пообещал ударить по электростанциям Ирана, если Тегеран не отроет доступ к проходу по Ормузскому проливу в течение 48 часов.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился 28 февраля. США и Израиль развернули масштабную операцию, направленную на то, чтобы у Тегерана не появилось собственного ядерного оружия. Иран начал отвечать на агрессию ударами по территории противника и по американским базам, расположенным в регионе.

