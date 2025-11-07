сегодня в 04:16

Согласно информации британского издания The Guardian, Великобритания планирует возможное участие своей армии в украинском конфликте или в миротворческих операциях после его завершения, сообщает РИА Новости .

Как сообщают источники газеты, вооруженные силы Соединенного Королевства готовы действовать совместно с союзниками в рамках так называемой «коалиции желающих», используя полный спектр военных возможностей — от истребительной авиации до пехотных подразделений.

Заместитель министра обороны Великобритании Люк Поллард подтвердил, что основной миссией страны остается поддержка союзников по НАТО и обеспечение безопасности восточного фланга альянса.

Ранее министр обороны Джон Хили заявлял о готовности «коалиции желающих» вмешаться в ситуацию на Украине в случае прекращения огня, Париж также заявлял о готовности отправки своих войск.