Британия задумалась о последствиях отправки Украине дальнобойных ракет Storm Shadow
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Члена Палаты общин британского парламента Фабиана Хэмилтона взволновал тот факт, что Россия может ответить на передачу ВСУ дальнобойных ракет Storm Shadow, сообщает «Царьград».
Хэмилтон попросил госсекретаря страны по вопросам обороны Гранта Шэппса оценить такой сценарий. Однако ответ он получил лишь от министра Великобритании по делам Европы Лео Дохерти.
В документе сказано, что Лондон надеется, что отправленные на Украину англо-французские ракеты Storm Shadow будут применены без нарушений международного гуманитарного права и позволят Киеву «восстановить свой суверенитет и территориальную целостность».
При этом западные страны полагают, что украинские войска будут использовать их вооружения в пределе границ, которые существовали между РФ и Украиной перед началом спецоперации.