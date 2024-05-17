Члена Палаты общин британского парламента Фабиана Хэмилтона взволновал тот факт, что Россия может ответить на передачу ВСУ дальнобойных ракет Storm Shadow, сообщает «Царьград» .

Хэмилтон попросил госсекретаря страны по вопросам обороны Гранта Шэппса оценить такой сценарий. Однако ответ он получил лишь от министра Великобритании по делам Европы Лео Дохерти.

В документе сказано, что Лондон надеется, что отправленные на Украину англо-французские ракеты Storm Shadow будут применены без нарушений международного гуманитарного права и позволят Киеву «восстановить свой суверенитет и территориальную целостность».

При этом западные страны полагают, что украинские войска будут использовать их вооружения в пределе границ, которые существовали между РФ и Украиной перед началом спецоперации.