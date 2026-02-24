сегодня в 19:40

Британия вывела из-под санкций трубопровод «Дружба» до 2027 года

Министерство финансов Великобритании опубликовало документ, в котором говорится, что осенью 2027 года трубопровод «Дружба» выходит из-под санкций, сообщает РИА Новости .

Согласно документу, действие ограничительных мер в отношении нефтепровода «Дружба» приостановлено. Данное разрешение будет действовать до октября 2027 года.

В уведомлении ведомства уточняется, что срок действия лицензии, относящейся к указанному трубопроводу, продлен до 14 октября 2027 года.

Ограничения на трубопровод «Дружба» были введены в связи с новым антироссийским санкционным пакетом, обнародованным 24 февраля. В перечень санкций попала компания-оператор российской части трубопровода «Транснефть».

Ранее сообщалось, что Венгрия снова стала той страной, которая помешала Евросоюзу ввести санкции против России, а также заблокировала решение предоставить Украине «военный кредит» на 90 млрд евро. Это было сделано из-за блокирования Киевом транзита нефти по трубопроводу «Дружба».

