Брежневу и Лободу призвали убрать из музыкального сервиса

В Госдуме призвали руководство «Яндекс Музыки» удалить из сервиса песни проукраинских артистов, поддерживающих ВСУ, пишет RT .

Депутат Госдумы Александр Спиридонов выступил с инициативой удалить из «Яндекс Музыки» песни музыкантов, поддерживающих ВСУ и и дискредитирующих российские силы.

Речь идет о контенте Веры Брежневой, Светланы Лободы и иных исполнителей с антироссийской позицией.

«Прошу вас удалить из сервиса материалы подобных исполнителей», — сказано в официальном письме депутата в адрес менеджмента музыкального сервиса Интернет-гиганта.

Ранее "Яндекс-маркет" вернул бренд Lamel, который поддержал теракт на Крымском мосту.