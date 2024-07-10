Брежневу и Лободу призвали убрать из музыкального сервиса
В Госдуме попросили «Яндекс Музыку» удалить проукраинских артистов
В Госдуме призвали руководство «Яндекс Музыки» удалить из сервиса песни проукраинских артистов, поддерживающих ВСУ, пишет RT.
Депутат Госдумы Александр Спиридонов выступил с инициативой удалить из «Яндекс Музыки» песни музыкантов, поддерживающих ВСУ и и дискредитирующих российские силы.
Речь идет о контенте Веры Брежневой, Светланы Лободы и иных исполнителей с антироссийской позицией.
«Прошу вас удалить из сервиса материалы подобных исполнителей», — сказано в официальном письме депутата в адрес менеджмента музыкального сервиса Интернет-гиганта.
Ранее "Яндекс-маркет" вернул бренд Lamel, который поддержал теракт на Крымском мосту.