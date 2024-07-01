На российские маркетплейсы вернулась косметика бренда, поддержавшего теракт в Крыму

В 2022 году британский бренд с украинскими корнями Lamel поддержал теракт на Крымском мосту. Российские магазины сняли его продукцию с продажи, но теперь она вновь замечена на отечественных маркетплейсах, сообщает РИА Новости .

К примеру, если ввести соответствующий запрос на Ozon, то появится ряд позиций от индивидуальных предпринимателей и магазинов. То же самое замечено на Wildberries и «Яндекс Маркете».

В сроках доставки указано, что привести продукцию могут, начиная с 5 июля, но есть позиции, которые могут привезти «завтра» и «послезавтра». Кроме того, на площадках встречаются и положительные отзывы на эту продукцию.

Отмечается, в крупных магазинах косметики и парфюмерии РФ этого бренда в ассортименте по-прежнему нет.

Британский бренд декоративной косметики Lamel Professional основан украинкой Натальей Яроменко. В октябре 2022 года в его аккаунте в соцсети появились сторис с подборкой «огненных» макияжей, где день теракта на Крымском мосту был назван праздничным «днем хлопка».

После этого Минпромторг проинформировал магазины о поддержке компанией террористических действий в Крыму.

Ритейлеры сняли продукцию Lamel с продажи. Вслед за этим она пропала и с маркетплейсов.