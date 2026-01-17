Бразильские военные требуют усилить ПВО после угроз США
Высшее командование сухопутных войск Бразилии выступило с жёстким требованием о немедленном укреплении национальной обороны, сообщает ТАСС.
По данным CNN Brasil со ссылкой на генерала Томаса Пайву, военные настаивают на скорейшем усилении систем противовоздушной обороны (ПВО) средней и большой дальности, модернизации парка вертолётов и создании собственного флота разведывательных и ударных беспилотников.
Эти предложения были озвучены на срочном совещании у президента Луиса Инасиу Лулы да Силвы, созванного после заявлений США об агрессии в отношении Венесуэлы.
На совещании министр обороны Бразилии Жозе Мусио Монтейро подтвердил, что безопасность северных рубежей в Амазонии, граничащих с Венесуэлой, обеспечивают около 10 тысяч военнослужащих. Однако он признал, что техническое оснащение этих сил не соответствует современным вызовам и требует срочного пересмотра.
Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.