Бразилия ответит на введение новых пошлин Трампа

сегодня в 03:59

Бразилия будет защищать интересы своих производителей на фоне новых пошлин США, сообщает РИА Новости .

В заявлении правительства Бразилии отмечается, что новые пошлин нарушают обязательства США перед ВТО.

«Правительство Бразилии после консультаций с частным сектором будет стремиться защищать интересы национальных производителей», — говорится в сообщении.

США установят минимальную базовую пошлину в размере 10% на импорт из других стран, включая Украину.

В списке стран, к которым применят эти меры, нет РФ.

Ранее доцент кафедры управления транспортными комплексами ГУУ Артем Меренков рассказал, что введение пошлины 25% на импорт автомобилей в США — это логичное продолжение «торговых войн» президента США Дональда Трампа, цель которых — нанести экономический удар по индустриям и экономике ЕС. Трамп не раз заявлял, что европейцы должны покупать американские автомобили.