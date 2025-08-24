Боцан-Харченко: Запад планирует поставить вместо Вучича управляемого ЕС политика
Фото - © РИА Новости, Сергей Бобылев
Страны Запада планируют убрать президента Сербии Александра Вучича с должности и поставить вместе него более слабого и подконтрольного ЕС политика. Об этом РИА Новости рассказал посол РФ в Сербии Александр Боцан-Харчнко.
Нового лидера хотят поставить на должность президента страны «условно, в кавычках». Формально у власти будет находиться он, но станет полностью подчиняться Евросоюзу.
Боцан-Харченко считает, что в ряде государств Балкан у власти находятся люди, которые независимы лишь формально. Фактически же они выполняют волю Брюсселя.
Нередко там руководителями становятся те люди, о которых мало что известно обычным людям.
Ранее Вучич заявил, что власти могут предпринять жесткие меры, чтобы нормализовать обстановку в государстве. В ближайшие дни планируют принять «неожиданные решения». В Сербии продолжаются массовые беспорядки.