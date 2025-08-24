Страны Запада планируют убрать президента Сербии Александра Вучича с должности и поставить вместе него более слабого и подконтрольного ЕС политика. Об этом РИА Новости рассказал посол РФ в Сербии Александр Боцан-Харчнко.

Нового лидера хотят поставить на должность президента страны «условно, в кавычках». Формально у власти будет находиться он, но станет полностью подчиняться Евросоюзу.

Боцан-Харченко считает, что в ряде государств Балкан у власти находятся люди, которые независимы лишь формально. Фактически же они выполняют волю Брюсселя.

Нередко там руководителями становятся те люди, о которых мало что известно обычным людям.

Ранее Вучич заявил, что власти могут предпринять жесткие меры, чтобы нормализовать обстановку в государстве. В ближайшие дни планируют принять «неожиданные решения». В Сербии продолжаются массовые беспорядки.