Вучич пообещал «решительные действия» после волны протестов в Сербии

Президент Сербии Александр Вучич заявил о готовности правительства предпринять жесткие меры для стабилизации обстановки в стране, сообщает газета «Известия».

В телеобращении к нации он сообщил, что в ближайшие дни будут объявлены «неожиданные решения», за которыми последуют активные действия.

Вучич призвал граждан не интерпретировать временное затишье как слабость властей, пообещав, что государство использует все законные рычаги для восстановления порядка.

В нескольких городах Сербии продолжаются антиправительственные протесты, сопровождающиеся погромами офисов правящей партии. Пик недовольства связан с обрушением железнодорожного вокзала в Нови-Саде в ноябре 2024 года, где погибли 15 человек. В ходе последних акций пострадали около 70 человек, включая полицейских.