«Больше, чем просто союзники»: фон дер Ляйен поздравила Трампа с победой
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Глава Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен поздравила кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа с победой на выборах президента Соединенных Штатов, сообщает ТАСС.
«Я сердечно поздравляю Дональда Трампа. ЕС и США — больше, чем просто союзники», — написала фон дер Ляйен на своей странице в соцсети X (бывший Twitter).
Она подчеркнула, что Штаты и Евросоюз связаны тесными узами партнерства, которые объединяют 800 млн граждан.
Председатель ЕК предложила Трампу вместе работать над сильной трансатлантической повесткой, которая продолжит приносить пользу жителям США и ЕС.
Ранее Дональд Трамп на встрече со сторонниками во Флориде объявил о своей победе на выборах и назвал себя новым американским президентом. Республиканца поздравляют лидеры разных стран, в том числе президент Украины Владимир Зеленский.