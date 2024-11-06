«Больше, чем просто союзники»: фон дер Ляйен поздравила Трампа с победой

сегодня в 13:40

Глава Еврокомиссии поздравила Трампа с победой на выборах президента США

Глава Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен поздравила кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа с победой на выборах президента Соединенных Штатов, сообщает ТАСС .

«Я сердечно поздравляю Дональда Трампа. ЕС и США — больше, чем просто союзники», — написала фон дер Ляйен на своей странице в соцсети X (бывший Twitter).

Она подчеркнула, что Штаты и Евросоюз связаны тесными узами партнерства, которые объединяют 800 млн граждан.

Председатель ЕК предложила Трампу вместе работать над сильной трансатлантической повесткой, которая продолжит приносить пользу жителям США и ЕС.

Ранее Дональд Трамп на встрече со сторонниками во Флориде объявил о своей победе на выборах и назвал себя новым американским президентом. Республиканца поздравляют лидеры разных стран, в том числе президент Украины Владимир Зеленский.