Более 70% жителей Гренландии выступают за независимость от Дании

Бывший глава МИД Гренландии Пеле Броберг заявил, что 75% жителей острова выступают за независимость от Дании, сообщает РИА Новости .

«75% выступают за независимость, но лишь незначительное меньшинство — за то, чтобы стать американскими гражданами», — отметил он.

Броберг добавил, что американцами хотят стать 0,0001% населения Гренландии.

Трамп заявил, что Гренландия должна стать частью США 7 января, когда дал пресс-конференцию в своей резиденции в Мар-а-Лаго. По мнению американского лидера, только присоединение к Штатам сделает остров снова великим.

Позднее генсекретарь США Энтони Блинкен прокомментировал заявление Трампа про Гренландию. Он назвал идею с присоединением не очень хорошей и попросил обратить внимание, что вряд ли это произойдет.