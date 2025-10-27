Более 45 тыс упоминаний: Беглов возглавил рейтинг цитируемости в Петербурге

Аналитическая система «Медиалогия» провела исследование, согласно которому губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов возглавил рейтинг цитируемости членов правительства города: с июля по сентябрь СМИ привели его слова 45,4 тыс. раз, сообщает газета «Петербургский дневник» .

Строчку ниже в рейтинге занял заместитель губернатора Кирилл Поляков, которого упомянули 4924 раза. На третьей позиции расположился еще один вице-губернатор, Борис Пиотровский, получивший 2787 упоминаний в прессе и других источниках.

В первую десятку наиболее упоминаемых персон также попали Евгений Разумишкин, Алексей Корабельников, Ирина Потехина, Николай Линченко, Владимир Княгинин, Валерий Москаленко и Сергей Кропачев.

