В Петербурге за год число мигрантов сократилось на 24%

Количество мигрантов в Петербурге с начала года уменьшилось на 24%, сообщил первый заместитель прокурора Виктор Винецкий на заседании коллегии, посвященном вопросам миграции, сообщает «Бриф24» .

Винецкий сказал, что с начала года число иностранных граждан и лиц без гражданства, поставленных на миграционный учет, снизилось на 24%.

По его словам, на 20,2% выросло количество мигрантов, снятых с учета. В этом году иностранцы совершили в городе около 2 тыс. правонарушений.

Кроме того, уменьшилось число выданных разрешений на проживание и видов на жительство. Эти данные были озвучены на заседании коллегии, посвященном итогам работы в сфере миграции.