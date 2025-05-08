Более 330 участников СВО удостоены звания Героя России
Министр обороны страны Андрей Белоусов заявил, что более 330 военнослужащих удостоены звания Героя России, сообщает RT.
Он отметил, что госнаграды получили более 400 тыс. офицеров, прапорщиков и мичманов, сержантов и старшин, рядовых и матросов.
Министра обороны России добавил также, что среди награжденных представители более ста наций и народностей нашей страны.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев вручил благодарственные письма с теплыми словами и признанием их вклада в сохранение памяти о ВОВ в том числе Валерию Нечаю из Реутова и Любови Петровой из Одинцовского округа.