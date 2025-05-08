Более 330 участников СВО удостоены звания Героя России

Он отметил, что госнаграды получили более 400 тыс. офицеров, прапорщиков и мичманов, сержантов и старшин, рядовых и матросов.

Министра обороны России добавил также, что среди награжденных представители более ста наций и народностей нашей страны.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев вручил благодарственные письма с теплыми словами и признанием их вклада в сохранение памяти о ВОВ в том числе Валерию Нечаю из Реутова и Любови Петровой из Одинцовского округа.