Воробьев поздравил ветеранов с Днем Победы и Днем воинской доблести Подмосковья

Губернатор Московской области Андрей Воробьев на торжественном мероприятии в Доме Правительства поздравил ветеранов с наступающим Днем Победы и Днем воинской доблести Подмосковья. В зале присутствовало около 360 человек, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Среди них ветераны Великой Отечественной войны, участники боевых действий, труженики тыла, члены семей погибших солдат и представители ветеранских организаций со всей области. Воробьев отметил, что в зале собрались не только ветераны, но и молодое поколение, также очень много настоящих героев с боевыми наградами и трудовыми орденами.

«Для меня большая честь и гордость видеть вас, общаться с вами. Всегда, во все времена под руководством неравнодушных, патриотичных, заботливых людей наше ветеранское движение было очень значимо для Подмосковья. В какой бы уголок области мы ни приезжали, везде заметна эта патриотическая нотка, вовлеченность наших детей, понимание, что сделали наши предки и то, что делают сегодня наши ребята на передовой. Не случайно наш президент всегда особо подчеркивает труд ветеранских движений, их роль. Сейчас в области более 400 участников Великой Отечественной войны — тех, кто сражался с врагом, есть и те, кто работал в тылу, прошел блокаду Ленинграда и т. д. Хочу поздравить всех с наступающим Днем Победы!», — высказался Воробьев.

Вклад Подмосковья в Великую Победу

В ВОВ принимали участие более 1 млн 120 тыс. жителей Подмосковья. На данный момент в регионе более 17,7 тыс. ветеранов, более 400 — это фронтовики, которые помогали СССР победить.

Председатель Совета ветеранов Московской области Виктор Пикуль гордится, что в современных условиях, сохраняя традиции и историческую память, в результате продуктивного взаимодействия органов власти и ветеранской общественности, в регионе ежегодно растет число музеев и мемориальных объектов, увековечивающих ратные трудовые свершения фронтовиков и наследников Великой Победы, в том числе участников специальной военной операции.

«Сегодня вместе с ветеранами здесь их воспитанники, наша молодежь, настоящие патриоты, Герои СВО, достойно продолжающие лучшие боевые и трудовые традиции старших поколений победителей, участников боевых действий. Спасибо ветеранам-фронтовикам и труженикам тыла за 1945-й. И, конечно, спасибо нынешним защитникам Отечества за то, что вы крепко держите в своих руках знамя той Великой Победы», — заявил Пикуль.

Участники торжественного мероприятия

Среди гостей ветеран Владо Душанович Зрнич — серб, воевавший в партизанских отрядах и в Народно-освободительной армии Югославии. Сегодня он живет в Щелково. В годы ВОВ он воевал против фашизма, как и все советские солдаты. В свою борьбу он вступил в 12 лет.

«Первые 8 месяцев был сыном полка, потом большую работу выполнял во взводе, в роте. Как-то вынес с поля боя молодую сестричку, спас ее, ходил в разведку за линию фронта. А уже в 1945 году я воспитывал молодежь, новобранцев. 9 Мая — светлый праздник. Мы, ветераны, хотим, чтобы наша молодежь, школьники, студенты помнили своих предков, знали, через что им пришлось пройти. Чтобы они были настоящими патриотами, настоящими гражданами своей страны», — высказался ветеран.

В этом году звание «Почетный гражданин Московской области» присвоено трем ветеранам. Александра Семеновна Алешина из Орехово-Зуево подготовила более 20 женщин-снайперов. В этом году ей исполнилось 100 лет. Александр Григорьевич Золотов из Балашихи принимал участие в Курской битве, обороне Москвы, Висло-Одерской операции. Николай Иванович Козлов из Серпухова — кавалер двух Орденов Красой звезды. Он был четырежды ранен, но все равно прошел путь от столицы до Кенигсберга.

Важность исторической памяти

Председатель Совета ветеранов администрации губернатора Московской области и аппарата Мособлдумы Виталий Куприянович Павличенко отметил, что ветераны активно проводят шефскую работу в образовательных организациях, внося значительную лепту в патриотическое и духовно-нравственное воспитание молодежи.

«Очень важно сохранить историческую память, не забывать бессмертные боевые и трудовые подвиги нашего народа — и былые и современные. В этом ветераны видят свой главный долг. В этот торжественный день, особый день, я могу твердо сказать, что боевым помощником областного Совета ветеранов, который сегодня возглавляет Виктор Петрович Пикуль, является и наша ветеранская организация администрации губернатора Московской области и Московской областной думы. В том числе благодаря этому взаимодействию у нас проводятся такие важные мероприятия. Хочу сказать всем вам за это большое спасибо!», — заявил Павличенко.

Награды ветеранам

На мероприятии Воробьев вручил представителям местных ветеранских организаций областные награды. Это Валерий Сергеевич Нечай (Реутов), Любовь Николаевна Петрова (Звенигород), Сергей Васильевич Фролов (Шатура) и начальник Московского областного госпиталя для ветеранов войн городского округа Солнечногорск Сергей Юрьевич Яроцкий.

Председатель местной ветеранской организации муниципального округа Шатура Московской областной общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов Сергей Фролов заявил, что эта награда — оценка всего коллектива, в котором он работает, заслуга всего муниципалитета.

«Я сам доставляю гуманитарные грузы в зону СВО, помогаю нашим ребятам выполнять свой воинский долг. Хочу им пожелать той силы и уверенности, которая была у наших ветеранов в годы Великой Отечественной войны», — сказал Фролов.

К 80-летию Победы инвалиды и ветераны ВОВ, бывшие несовершеннолетние узники и вдовы получат от государства по 80 тыс. рублей; труженики тыла и совершеннолетние узники — по 55 тыс. рублей. Также от Подмосковья инвалидам и участникам ВОВ выплатят по 70 тыс. рублей, вдовам, блокадникам, труженикам тыла и жителям осажденных городов — по 40 тыс. рублей. Все фронтовики получат сертификаты на 30 тыс. рублей на покупку электроники.