сегодня в 06:27

Российские военнослужащие «Западной» группировки войск нанесли поражение трем украинским подразделениям, сообщил начальник пресс-центра группировки Иван Бигма в беседе с ТАСС .

Он отметил, что поддержку бойцам оказывали авиация и артиллерия. Только за последние сутки ВСУ потеряли порядка 50 своих военных.

«Мотострелковые подразделения при поддержке артиллерии и авиации нанесли огневое поражение живой силе и технике формирований 66-й механизированной, 77-й аэромобильной бригады ВСУ и 103-му батальону территориальной обороны в районах Зеленый Гай, Новоселовское и Стельмаховка. Артиллерийскими подразделениями группировки выполнено огневое поражение свыше 290 объектов ВСУ», — сказано в сообщении

Также артиллеристы в ходе контрбатарейной борьбы уничтожили самоходку «Гвоздика», гаубицы М777, М119 и Д-30, а также восемь минометных расчетов. Средства ПВО поразили 10 БПЛА ВСУ.