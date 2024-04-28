МО: бойцы «Ахмата» держали крупный укрепрайон под Артемовском без провизии

Российские бойцы спецназа «Ахмат» на протяжении трех месяцев удерживали стратегически важный укрепрайон на артемовском направлении без продовольствия, пишет ТАСС .

Заместитель командира с позывным «Дикий» рассказал, что численность бойцов подразделения в разы уступала силам противника.

«Это ребята, которые так достойно, стойко, можно сказать, не только с врагом, но и с холодом, голодом и жаждой смогли бороться и выстоять в самой сложной для человека ситуации. Три месяца были отрезаны в том плане, что подойти к ним было не вариант», — пояснил «Дикий».

Единственная дорога к укрепрайону, по его словам, несколько месяцев была под огневым контролем ВСУ, из-за чего подвоз припасов был почти невозможен. Еду военным сбрасывали с беспилотников, однако дроны не всегда долетали до нужной точки.

Большую часть воды и еды бойцам приходилось добывать собственноручно. Командир роты спецназа «Ахмат» с позывным «Щербак» добавил, что от жажды их спасла воронка, образовавшаяся после взрыва ФАБ-500, где скапливалась вода.

Российские военные своими действиями на этом участке смогли лишить киевских боевиков возможности прорвать оборону ВС РФ.