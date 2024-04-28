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МО: бойцы «Ахмата» держали крупный укрепрайон под Артемовском без провизии

Политика

Российские бойцы спецназа «Ахмат» на протяжении трех месяцев удерживали стратегически важный укрепрайон на артемовском направлении без продовольствия, пишет ТАСС.

Заместитель командира с позывным «Дикий» рассказал, что численность бойцов подразделения в разы уступала силам противника.

«Это ребята, которые так достойно, стойко, можно сказать, не только с врагом, но и с холодом, голодом и жаждой смогли бороться и выстоять в самой сложной для человека ситуации. Три месяца были отрезаны в том плане, что подойти к ним было не вариант», — пояснил «Дикий».

Единственная дорога к укрепрайону, по его словам, несколько месяцев была под огневым контролем ВСУ, из-за чего подвоз припасов был почти невозможен. Еду военным сбрасывали с беспилотников, однако дроны не всегда долетали до нужной точки.

Большую часть воды и еды бойцам приходилось добывать собственноручно. Командир роты спецназа «Ахмат» с позывным «Щербак» добавил, что от жажды их спасла воронка, образовавшаяся после взрыва ФАБ-500, где скапливалась вода.

Российские военные своими действиями на этом участке смогли лишить киевских боевиков возможности прорвать оборону ВС РФ.