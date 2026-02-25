Евроразведка увидела угрозу безопасности для стран в российской собственности за границей и боится даже храмов РПЦ, сообщает Газета.ru .

Как пишет британская газета Telegraph, обвинения от стран Европы в адрес России в основном звучат от Великобритании и Скандинавии.

Анонимные чиновники из евроразведки рассказали, что в Европе обеспокоены тем фактом, что у россиян на континенте есть недвижимость, которая находится в том числе и около военных объектов. Спецслужбы высказывают опасения, что собственность РФ может быть использована как «троянский конь».

Однако подтверждений этому в материале газеты нет.

При этом, по мнению издания, РПЦ покупает здания для храмов около военно-морских баз и радиолокационных установок. Это отмечают в Норвегии и Швеции. Такой подход вызывает опасения по поводу безопасности. Никаких доказательств использования указанных зданий как «троянских коней» тоже не приводится.

