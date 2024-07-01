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Богомаз: еще девять беспилотников сбили над Брянской областью

Российские средства ПВО поразили еще девять вражеских беспилотников в Брянской области, сообщил губернатор Александр Богомаз в Telegram .

«Шесть беспилотников уничтожены над территорией Выгоничского района, три перехвачены на подлете к городу Брянску», — сообщил глава региона.

Отмечается, что пострадавших и разрушений, по предварительным данным, нет. На месте работают оперативные службы.

Ранее около 03:00 ПВО также предотвратила нападение украинских дронов, сбив девять беспилотников.