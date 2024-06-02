Боец ВС РФ «Адлер» рассказал, как избежал атаки роя украинских дронов

Российский военнослужащий рассказал, что оказался под прицелами вражеских воздушных объектов, когда помогал эвакуировать тела погибших товарищей. Одно из тех находилось близко к позициям ВСУ. «Адлер» сумел подползти к телу, но унести его с собой в безопасность не успел — прилетели украинские дроны.

«Когда я добрался до него, сверху каким-то образом вдруг налетел рой «птичек» противника. Мне уже ничего не оставалось. Я с ним рядом лег, притворился мертвым. Где-то так около часа пролежал. Потом — не знаю, почему, но «птички» не стали сбрасывать никакие снаряды, покружили и улетели», — поделился воспоминаниями боец ВС РФ.

После того, как вражеские беспилотники улетели, он вытащил тело погибшего солдата и вернулся в свой батальон.

Ранее Минобороны России поделилось рассказом зенитчиков ВС РФ, которые защищают воздушное пространство страны. По их словам, ВСУ часто используют самодельные дроны и дроны-камикадзе, которые сложно обнаружить, но им все равно удается справиться с поставленной задачей.