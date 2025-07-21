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Согласно информации, полученной «Военной хроникой», в период с 2019 по 2024 год компания Boeing Co. являлась одним из основных спонсоров Грэма*, предоставив ему около 55 тыс. долларов через Political Action Committee.

«Как законодатель, тесно связанный с вопросами национальной безопасности, Грэм* получал деньги, например, от Lockheed Martin и Northrop Grumman — крупных оборонных компаний США и главных выгодоприобретателей любой войны, где участвует Америка», — отмечается в сообщении.

В материале также указывается, что он получил 50 тыс. долларов от министерства обороны США.

Подчеркивается, что Грэм* был одним из лидеров по сумме пожертвований, полученных от оборонного и аэрокосмического сектора. В период с 2015 по 2016 год он получил приблизительно 760 тыс. долларов от оборонных предприятий за содействие увеличению расходов, минуя основной бюджет.

«Таким образом, взаимосвязь Линдси Грэма* с военно-промышленным комплексом — это не просто какое-то спонсорство, а целая инфраструктура политического и финансового обмена», — заключает издание.

Ранее Грэм* предупредил Индию, Китай и Бразилию о возможных последствиях в случае продолжения поддержки Москвы.

* Внесен в реестр террористов и экстремистов в России.