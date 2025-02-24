Bloomberg: Вашингтон пригрозил G7 отозвать поддержку заявления по Украине

Белый дом пригрозил странам G7 отозвать поддержку всего совместного заявления по Украине, а не только отдельных положений. Это связано с осуждающими Москву формулировками, сообщает ТАСС со ссылкой на Bloomberg.

Вашингтон выступает против нелестных высказываний в сторону РФ. США не согласны, чтобы в заявлении использовались осуждающие Россию формулировки.

Кроме того, Белый дом не хочет видеть в документе призыв к ужесточению антироссийских санкций в области энергетики.

Переговоры по поводу совместного заявления все еще продолжаются. Стороны не могут прийти к окончательному решению.

Ранее Вашингтон отказался называть Россию «агрессором» в новом коммюнике G7. Белый дом опасается срыва переговоров с Москвой.