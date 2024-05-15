Bloomberg: Вашингтон передает Киеву еще один Patriot
Белый дом намерен направить на Украину еще одну систему Patriot
Белый дом намерен направить на Украину еще одну систему противовоздушной обороны производства США Patriot, пишет RT со ссылкой на агентство Bloomberg.
По данным агентства, установка необходима для дополнительной защиты неба Украины.
Партнеры США в Европе также намерены отправить Киеву системы ПВО из своих арсеналов.
Ранее сообщалось, что Вашингтон регулярно обсуждает с союзниками вопрос отправки Киеву дополнительных зенитных комплексов Patriot.