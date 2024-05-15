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Bloomberg: Вашингтон передает Киеву еще один Patriot

Белый дом намерен направить на Украину еще одну систему Patriot
Политика

Белый дом намерен направить на Украину еще одну систему противовоздушной обороны производства США Patriot, пишет RT со ссылкой на агентство Bloomberg.

По данным агентства, установка необходима для дополнительной защиты неба Украины.

Партнеры США в Европе также намерены отправить Киеву системы ПВО из своих арсеналов.

Ранее сообщалось, что Вашингтон регулярно обсуждает с союзниками вопрос отправки Киеву дополнительных зенитных комплексов Patriot.