сегодня в 14:54

Bloomberg: в Германии разрабатывают новые санкции против России

Власти Германии хотят ввести новые санкции против России, чтобы заставить ее согласиться на прекращение огня в рамках украинского конфликта, сообщает РБК со ссылкой на Bloomberg.

Пресс-секретарь немецкого кабмина Стефан Корнелиус отметил, что ФРГ собирается оказывать давление на РФ. Германия ищет для этого любые возможные способы.

Так, немецкие власти вместе приступили к разработке новых антироссийских санкций. ФРГ хочет принять очередные ограничения в отношении РФ вместе с союзниками.

Также Корнелиус рассказал, что реакция США к новому пакету антироссийских санкций будет зависеть от результатов телефонного разговора американского лидера Дональда Трампа и президента РФ Владимира Путина.

Также пресс-секретарь немецкого кабмина отметила, что 17-й пакет санкций против РФ примут на этой неделе. Брюссель уже начал разрабатывать новый пакет ограничений.

Путин поговорит по телефону с Трампом 19 мая в 17:00. В том числе они обсудят прошедшие в Стамбуле российско-украинские переговоры.