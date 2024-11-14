Bloomberg узнал о просьбе главного оператора Украины окончить конфликт
Фото - © Maksym Kozlenko. Собственная работа/Wikipedia.org
Гендиректор холдинга Veon Ltd Каан Терзиоглу, «дочкой» которого является крупнейший мобильный оператор Украины «Киевстар», призвал как можно скорее завершить конфликт в стране. На вопрос о том, как он оценивает последствия от возращения Дональда Трампа на пост президента США для Киева, он ответил, что украинцы «дали большой бой» и заслуживают «достойного решения» по окончанию вооруженного противостояния, пишет агентство Bloomberg.
«Каждый взлетающий самолет должен приземлиться в определенной точке. Каждая война должна прекратиться», — сказал Терзиоглу, комментируя последствия для Украины от возвращения Трампа в Овальный кабинет.
Украинский конфликт всерьез ударил по телекоммуникациям и работе «Киевстара», что отразилось на миллионах пользователей. Из-за начала боевых действий холдингу Veon, изначально основанный на Украине как VimpelCom («ВымпелКом»), также пришлось пришлось покинуть родную страну, отмечает агентство.
В 2023 году Veon назначила бывшего госсекретаря США Майка Помпео на должность в совете директоров «Киевстар». Трамп, в свою очередь, решил не назначать Помпео ни на один из постов в своей новой администрации.
Ранее газета The Washington Post писала, что после победы Дональда Трампа европейские союзники Киева начали обсуждать сценарии переговоров по завершению конфликта, при которых Украина уступит территории.