Нетерпение американского президента Дональда Трампа по части конфликта на Украине может сыграть на руку российского лидера Владимиру Путину, сообщает РИА Новости со ссылкой на Bloomberg.

«Риск для Украины и ее европейских союзников заключается в том, что Трамп может в конце концов уйти, заявив, что он сделал все, что мог. Это позволит Путину обратить нетерпение Трампа на пользу России», — говорится в статье.

Трамп заявлял о готовности рассмотреть жесткие меры, включая 100% пошлины для России и ее партнеров, если в течение 10 дней (срок был сокращен с 50 дней) не будет прогресса в урегулировании украинского кризиса. При этом сам президент скептически оценил целесообразность 500%-ных тарифов, назвав их «бессмысленными».

Полковник запаса ВС РФ Евгений Рушанский заявил накануне, что президент США Дональд Трамп накануне истечения срока ультиматума России сделает еще одно заявление.

Как отметил эксперт, ожидать новой политической манипуляции от лидера Америки можно уже в ближайшие 2-3 дня. Также, по мнению полковника, Трамп будет говорить о том, что США ждет ответного шага от России.