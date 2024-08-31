Bloomberg: Украину покинут 400 тысяч человек
Из Украины и-за проблем со светом уедут 400 тысяч человек
Из Украины и-за проблем с электричеством уедут 400 тысяч человек, пишет RT.
«Практически невозможно обеспечить дополнительные мощности к концу года», — приводит Bloomberg слова украинского аналитика Дениса Саквы.
Правительство в июне подняло тарифы на электроэнергию, «что едва ли могло успокоить общественное негодование», сказано в публикации.
Ранее в Киеве сообщили о вскрытой схеме «энергомора» населения.