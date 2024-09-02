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Bloomberg: Турция подала заявку на вступление в БРИКС

Турция подала заявку на вступление в межгосударственное объединение БРИКС. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Bloomberg.

Анкара пошла на такой шаг, чтобы увеличить влияние на геополитической арене. Также Турция хочет нарастить связи с государствами, которые активно развиваются.

Расширение БРИКС могут рассмотреть на грядущем саммите стран объединения. Его организуют с 22 по 24 октября в Казани.

Ранее стало известно, что Турция стремится в БРИКС, поскольку разделяет мнение о необходимости многополярного мира. Страна хочет быть независимой от западных политических блоков.