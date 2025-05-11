Bloomberg: Трамп снизил число сотрудников и влияние совета по нацбезопасности

Американский президент Дональд Трамп отодвинул на второй план совет по национальной безопасности. Количество его сотрудников уменьшилось, больше полномочий получил госсекретарь США Марко Рубио, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Bloomberg.

Руководство совета по национальной безопасности имело влияние на формирование внешней политики Соединенных Штатов. Однако теперь орган власти отошел на второй план.

Союзники поддержали Трампа. Они считают, что совет нацбезопасности давно нужно было сократить. Предыдущие лидеры значительно полагались на его сотрудников при формировании внешней политики, поэтому ведомство стало «слишком раздутым».

Ранее Трамп признал, что быстрое урегулирование конфликтов на Украине и в секторе Газа оказалось сложнее, чем он предполагал. Это разочарование, по словам политика, лишило его сна.