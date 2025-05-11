Трамп признал сложность переговоров по Украине и Ближнему Востоку

«Это не дает мне спать»: Трамп рассказал о трудностях на Украине

Президент США Дональд Трамп на закрытой встрече с донорами Республиканской партии сделал неожиданное признание о сложностях реализации своих предвыборных обещаний, сообщает РИА Новости со ссылкой на The Wall Street Journal.

Американский лидер заявил, что быстрое урегулирование конфликтов на Украине и в секторе Газа оказалось «значительно сложнее», чем он предполагал.

Трамп назвал ситуацию с украинским кризисом источником личного беспокойства.

«Это разочарование не даёт мне спать по ночам», — сказал глава Белого дома.

Президент не уточнил конкретные причины затруднений, но подчеркнул непредсказуемость конфликта.