Bloomberg: Трамп рассматривает новые санкции против энергетики РФ

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Предварительно, США сейчас рассматривают введение допограничения в энергетическом секторе, включая сокращение доходов России от нефти, сообщает News.ru .

Как пишет Bloomberg, Украина и ее союзники настаивают на подобных шагах, чтобы вынудить РФ согласиться на условия перемирия, которые предложил президент США Дональд Трамп.

По мнению издания, администрация Трампа разработала эти меры, чтобы ужесточить экономическое давление на Россию.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио отметил, что Штаты продолжат прилагать усилия по урегулированию украинского конфликта.