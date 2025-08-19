Bloomberg: Трамп провел вшестеро больше времени с Путиным, чем с Зеленским

Переговоры президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским в Белом доме длились около 30 минут, тогда как встреча с российским президентом Владимиром Путиным на Аляске 15 августа продолжалась три часа, сообщает Bloomberg .

Как отмечает агентство, краткость переговоров с Зеленским контрастирует с продолжительной беседой Трампа с Путиным.

Встреча прошла на фоне подготовки возможного трехстороннего саммита и после демонстрации Трампом спорной карты украинских территорий в Овальном кабинете.

Отмечается, что украинский президент на этот раз соблюдал формальный дресс-код, выбрав черный пиджак, что контрастирует с его предыдущими визитами.

По данным NBC, европейские лидеры заранее инструктировали Зеленского по вопросам взаимодействия с Трампом, включая рекомендации по стилю общения и внешнему виду.