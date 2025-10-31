сегодня в 03:46

Bloomberg: Трамп поставил под вопрос усиление санкций против России

Президент США Дональд Трамп поставил под вопрос усиление санкций против России после встречи с главой КНР Си Цзиньпином, сообщает RT со ссылкой на Bloomberg.

«Мы, по сути, не обсуждали нефть», — отметил он.

Эксперт по санкциям и управляющий партнер консалтинговой фирмы Obsidian Risk Advisors Брэтт Эриксон отметил, что с учетом этого, концепция антироссийских санкций становится бессмысленной.

Администрация президента США Дональда Трампа активно изучает альтернативные санкциям варианты воздействия на Россию.

Как заявил постоянный представитель Соединенных Штатов при НАТО Мэттью Уитакер в интервью телеканалу Блумберг, в Брюсселе прошла его встреча с директором ЦРУ Джоном Рэтклиффом, в ходе которой обсуждался широкий спектр мер, доступных американскому руководству.

