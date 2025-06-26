Bloomberg: Трамп ни разу не упоминал Россию напрямую на закрытой встрече НАТО

Американский президент Дональд Трамп ни разу не упоминал Россию напрямую на закрытой встрече в ходе саммита НАТО в Гааге, сообщает РИА Новости со ссылкой на Bloomberg.

«Риторика о России в заключительном коммюнике была тщательно выверена. Некоторые страны хотели назвать ее агрессором, что не сработало бы. Трамп не упоминал Россию напрямую в своей речи», — говорится в сообщении.

Как пишет агентство, Трамп в значительной степени «умыл руки» и отказался от попыток добиться прекращения огня.

Трамп во время закрытой встречи лидеров НАТО сказал, что конфликт на Украине «совершенно вышел из-под контроля». Он требует предпринимать более активные действия для завершения кризиса.

При этом американский президент не перечислил шаги, которые нужно предпринять. Источник отметил, что они могли бы стать предпосылкой для урегулирования конфликта на Украине.