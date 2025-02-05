Bloomberg: США представят план по Украине на Мюнхенской конференции

Администрация президента США Дональда Трампа собирается представить план по урегулированию конфликта на Украине на Мюнхенской конференции по безопасности в Германии, сообщает РБК со ссылкой на Bloomberg.

Мероприятие состоится 14–16 февраля. На данный момент готов черновой вариант плана, сообщает издание.

Документ представит союзникам США спецпосланник Трампа по Украине Кит Келлог. Ранее он уже предлагал инициативу, согласно которой Киев получит больше оружия только в том случае, если приступит к мирным переговорам с Москвой.

Недавно Келлог заявил, что американский лидер намерен добиться мира на Украине. По его словам, Трамп «знает, где надавить», чтобы заключить сделку.