Bloomberg: Россия освобождает журналиста Гершковича и морского пехотинца Уилана

сегодня в 15:05

Россия в рамках обмена с США освобождает журналиста Wall Street Journal Эвана Гершковича и бывшего морского пехотинца Пола Уилана, сообщает РБК со ссылкой на Bloomberg.

Американцев уже отправили в пункты назначения за пределами РФ, где их обменяют на российских граждан, которые находятся в местах заключения в США.

Кого именно обменяют на американцев, не уточняется.

Ранее журналиста Эвана Гершковича приговорили к 16 годам колонии строгого режима. Его обвинили в шпионаже.

Телеканал Fox News рассказал, что журналист вернется на родину в рамках крупного обмена заключенными между Москвой и Вашингтоном.